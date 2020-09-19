Польховский: Логинов готовится выступить в спринтерской гонке летнего чемпионата России

Главный тренер сборной России Валерий Польховский подвёл итоги мужской спринтерской гонки на чемпионате страны по летнему биатлону. Специалист допустил участие в спринтерской гонке лидера национальной команды — Александра Логинова.



«На мой взгляд, борьба была хорошей. Есть конкуренция, а она порождает результат. Очень понравился Малиновский. Парень немного потерялся, выпал из поля зрения нашей команды. Хотя мы планировали ввести его во второй состав, он решил готовиться вместе со своим тренером. Выполнил большой объём работы и приятно удивил.



Ничего страшного, что Бабиков и Халили так низко расположились в протоколе. Немножко не сложилось в стрелковом плане. С Каримом успел переговорить, он начал гонку в завышенном темпе, но исправился на финише. У него пока мало опыта, но хороший настрой. В этом году объём работы был добавлен, но нагрузки он переносит лучше, чем в прошлом. Это своеобразный срез, после которого тренеры должны понять, в каком состоянии находятся биатлонисты в настоящий момент.



Шансы увидеть Логинова в спринте? Разговаривал с ним утром. Он попробует провести тренировку в субботу. Готовится выступить», — цитирует Польховского «Матч ТВ».



Индивидуальную гонку чемпионата России Логинов пропустил из-за проблем с локтем. Схожие проблемы с локтем были у Логинова и перед началом прошлого сезона.

Сучилов выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате России, Елисеев — второй