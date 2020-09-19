Сучилов выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате России, Елисеев — второй

В Тюмени завершилась мужская индивидуальная гонка летнего чемпионата России. Обладателем золотой медали стал представитель Ханты-Мансийского АО Семён Сучилов. 20-километровую дистанцию он преодолел за 49 минут и 28 секунд.
Второе место у Матвея Елисеева из Москвы, третьим стал представитель Омска Игорь Малиновский.
Летний чемпионат России. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины.
1. Семен Сучилов (ХМАО-Югра) – 49:28.0 (2)
2. Матвей Елисеев (Москва/Мордовия) — +39.3 (2)
3. Игорь Малиновский (Омская обл./Камчатский край) — +57.4 (0)
4. Эдуард Латыпов (Башкирия) — +1:10.4 (2)
5. Рустам Каюмов (ЯНАО) — +1:18.1 (1)
6. Владимир Семаков (Удмуртия) — +1:37.3 (1)…
11. Карим Халили (Москва) — + 2:02.6 (3)…
13. Антон Бабиков (Башкирия) — +2:30.6 (2)…
15. Евгений Гараничев (Тюменская область) — +2:48.8 (3).
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