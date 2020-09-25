Дмитрий Васильев предложил СБР уговорить IBU перенести все старты в Россию
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предложил руководству Союза биатлонистов России (СБР) обратиться с предложением в Международный союз биатлонистов (IBU) перенести все международные соревнования в Россию.
«Что касается возможной отмены сезона и чемпионата мира, то мне кажется, что СБР необходимо сделать предложение IBU перенести на территорию России все старты. Во-первых, сохранить высший уровень проведения соревнований, а во-вторых, дать возможность спортсменам соревноваться.
В Европе они не могут разобраться, в какой стране проводить. Это было бы уместно, и весь мир бы снова окунулся в российскую атмосферу и понял, что без России биатлона не существует», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».
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