Чепиков — об отстранении Глазыриной: хорошо выступаешь — и тут снова что-то предпринимают

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал отстранение россиянки Екатерины Глазыриной, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил. Напомним, в феврале 2019 года Глазырина вернулась в биатлон после двухгодичной дисквалификации за применение запрещённых веществ.
«Обидная ситуация, особенно из-за того, что она хорошо выступила на летнем чемпионате России в Тюмени. Нужно понимать, есть ли какие-то объективные основания в этом временном отстранении. Нужно дождаться каких-то обоснованных обвинений, а потом уже действовать, пока это размытая информация.
Был, честно, расстроен, узнав об этой истории. Хорошо выступаешь на отборочных стартах, а тут против тебя снова что-то предпринимают», — приводит слова Чепикова «Р-Спорт».
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