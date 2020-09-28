Чепиков — об отстранении Глазыриной: хорошо выступаешь — и тут снова что-то предпринимают

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал отстранение россиянки Екатерины Глазыриной, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил. Напомним, в феврале 2019 года Глазырина вернулась в биатлон после двухгодичной дисквалификации за применение запрещённых веществ.

«Обидная ситуация, особенно из-за того, что она хорошо выступила на летнем чемпионате России в Тюмени. Нужно понимать, есть ли какие-то объективные основания в этом временном отстранении. Нужно дождаться каких-то обоснованных обвинений, а потом уже действовать, пока это размытая информация.

Был, честно, расстроен, узнав об этой истории. Хорошо выступаешь на отборочных стартах, а тут против тебя снова что-то предпринимают», — приводит слова Чепикова «Р-Спорт».