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Тандреволд: я была влюблена в Тарьея Бё — выкладывала фото в «Инстаграм» с подписью LOVE

Тандреволд: я была влюблена в Тарьея Бё — выкладывала фото в «Инстаграм» с подписью LOVE
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратная чемпионка мира по биатлону Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала об отношении к соотечественнику, Тарьею Бё.

«Тарьей был моим идеалом, примером для подражания. У меня даже есть видео, где встречаю его после победы в Хольменколлене в 2012 году. Мне тогда было 15 лет, и он подписал мне футляр для винтовки. Была влюблена в него! Помню, выкладывала тогда в „Инстаграме“ фото Бё с подписью LOVE», — цитирует Тандреволд TV2.

В сезоне-2019/2020 Тандерволд стала пятой в общем зачёте Кубка мира. 32-летний Бё стал четвёртым в мужском общем зачёте. От брата, Йоханнеса, который стал обладателем «Большого хрустального глобуса», Тарьей отстал на 173 очка.

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