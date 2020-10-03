Тандреволд: я была влюблена в Тарьея Бё — выкладывала фото в «Инстаграм» с подписью LOVE

Двукратная чемпионка мира по биатлону Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала об отношении к соотечественнику, Тарьею Бё.



«Тарьей был моим идеалом, примером для подражания. У меня даже есть видео, где встречаю его после победы в Хольменколлене в 2012 году. Мне тогда было 15 лет, и он подписал мне футляр для винтовки. Была влюблена в него! Помню, выкладывала тогда в „Инстаграме“ фото Бё с подписью LOVE», — цитирует Тандреволд TV2.



В сезоне-2019/2020 Тандерволд стала пятой в общем зачёте Кубка мира. 32-летний Бё стал четвёртым в мужском общем зачёте. От брата, Йоханнеса, который стал обладателем «Большого хрустального глобуса», Тарьей отстал на 173 очка.