«Вся Россия празднует сегодня этот день!» Драчёв поздравил Путина с днём рождения

Бывший президент Союза биатлонистов России, депутат Госдумы РФ Владимир Драчёв поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Сегодня, 7 октября, Путину исполнилось 68 лет.

«С днём рождения, уважаемый Владимир Владимирович! Всего самого наилучшего, здоровья, счастья, сил и терпения! Вся Россия празднует сегодня этот день со светлым взглядом в будущее! С праздником!» — написал Драчёв в «Инстаграме», прикрепив текст к фото Путина на фоне осенних листьев.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Владимира Драчёва.

Владимир Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.