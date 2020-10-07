«Вся Россия празднует сегодня этот день!» Драчёв поздравил Путина с днём рождения
Бывший президент Союза биатлонистов России, депутат Госдумы РФ Владимир Драчёв поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Сегодня, 7 октября, Путину исполнилось 68 лет.
«С днём рождения, уважаемый Владимир Владимирович! Всего самого наилучшего, здоровья, счастья, сил и терпения! Вся Россия празднует сегодня этот день со светлым взглядом в будущее! С праздником!» — написал Драчёв в «Инстаграме», прикрепив текст к фото Путина на фоне осенних листьев.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Владимира Драчёва.
Владимир Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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