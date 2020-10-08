Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, где и как будет готовиться к первому этапу сезона
Чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась планами подготовки в преддверии старта очередного сезона. Первый этап сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону состоится в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября.
«Весь октябрь я проведу в Австрии, буду использовать высокогорную подготовку на глетчере и делать стрелковую работу на среднегорье в Рамзау. Дальше будем смотреть по ситуации.
Если ситуация с пандемией позволит, буду готовиться к стартовым этапам Кубка мира непосредственно в Контиолахти. Других вариантов пока не рассматриваю», — приводятся слова Юрловой-Перхт на сайте Союза биатлонистов России (СБР).
В сезоне-2019/2020 35-летняя спортсменка стала 17-й в общем зачёте Кубка мира.
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