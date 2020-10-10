Валерий Польховский назвал состав мужской команды на сбор в Якутии
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал состав мужской команды, которая примет участие в централизованной подготовке в Якутии. Сбор в Алдане пройдёт с 12 октября по 4 ноября.
«В составе основной команды поедут Евгений Гараничев, Саид Каримулла Халили, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Петр Пащенко.
В состав резервной сборной вошли Семён Сучилов, Юрий Шопин, Дмитрий Иванов, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Бажин, Алексей Петров, Рустам Каюмов", — приводит слова Польховского РИА «Новости».
Главный тренер добавил, что Матвей Елисеев и Александр Логинов продолжат тренироваться по индивидуальной программе.
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