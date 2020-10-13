Польховский рассказал о состоянии Логинова и его дальнейших планах

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о состоянии лидера мужской команды Александра Логинова, который из-за травмы локтя пропустил летний чемпионат России. В настоящее время спортсмены проводят сбор в Сочи.
«Саша работает здесь с Максимом Цветковым, который приехал на «Лауру» при поддержке федерации биатлона Санкт-Петербурга. Логинов работает в полном объёме, локоть его почти не беспокоит, но работу силовой направленности он пока делает аккуратно», — приводятся слова Польховского на официальном сайте Союза биатлонистов России.
Его спросили, каковы планы Логинова после Сочи.
«Если не получится сразу из Сочи полететь в Сибирь, Саша на несколько дней отправится в Кавголово, чтобы постоять на лыжах в тоннеле.
Когда пересечётся с основной командой? Думаю, с 7 ноября, когда в Тюмени начнётся общий сбор национальных команд. Будет тренироваться на одной площадке вместе со всеми, но по своему плану. Позицию, которую мы изначально выбрали с руководством СБР, – дать возможность Саше Логинову, Матвею Елисееву, Кариму Халили, Екатерине Юрловой, Ларисе Куклиной и Евгении Павловой готовиться самостоятельно – будем выдерживать до конца», — добавил он.
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