«Они думали, что я умер». Вольфганг Пихлер дал первое интервью после инфаркта

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер впервые после перенесённого инфаркта пообщался с журналистами.
Напомним, ранее сообщалось, что Пихлер перенёс инфаркт после тренировки на велосипеде в районе города Рупольдинга. Специалиста реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайна, где ему обеспечили должный уход.
«Было очень тяжело. Три дня я был в коме. Но положительным моментом было то, что я в хорошей форме, это помогло.
Сначала никто не знал, что у меня с мозгом, они думали, что я умер. К моей жене пришла полиция и сказала, что я мог умереть», — приводит слова Пихлера SVT.
Специалист отметил, что он находится на пути к выздоровлению.
«Всё в порядке. Всё идёт в правильном направлении. Сегодня я выписываюсь из больницы. Но на следующей неделе я должен лечь в реабилитационный центр, там скажут, что нужно делать дальше. Но выглядит всё неплохо. Мне повезло», — добавил он.
Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.
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