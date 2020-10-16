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Чемпионка ОИ Экхофф решила дозировать тренировочные нагрузки с учётом менструального цикла

Чемпионка ОИ Экхофф решила дозировать тренировочные нагрузки с учётом менструального цикла
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка по биатлону норвежка Тириль Экхофф рассказала о новом подходе к тренировочному процессу, который она будет применять в сезоне-2020/2021.

«В этом году я решила дозировать тренировочные нагрузки с учётом фазы менструального цикла. Во время овуляции уровень эстрогена и прогестерона очень высок. А эстроген – это наш тестостерон, мышцам в этот период легче. Чувствуешь себя бодрее, и есть настроение для тренировок. Думаю, цикл нужно использовать, чтобы выявить в себе лучшее», — приводит слова Экхофф NRK.

30-летняя Экхофф — олимпийская чемпионка 2014 года в смешанной эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 и 2018 годов в масс-старте, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в смешанной эстафете, чемпионка мира в спринте, трёхкратная чемпионка мира в эстафете, двукратная чемпионка мира в смешанной эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира.

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