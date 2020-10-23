Польховский: у Пащенко поражены 10% лёгких

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о состоянии здоровья биатлониста Петра Пащенко. Напомним, ранее стало известно, что Пащенко заразился коронавирусом.

«У него была небольшая температура, но сейчас её уже нет. Сделали КТ, которое показало поражение 10%. Можно сказать, что болезнь протекает в лёгкой форме», — приводит слова Польховского ТАСС.

Мужская сборная России ранее приступила к тренировочному сбору в центре зимних видов спорта в Алдане (Якутия). После приезда спортсмены прошли тест на коронавирус. Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Несколько этапов Кубка мира проходило без зрителей, а заключительный этап, в Норвегии, был и вовсе отменён.