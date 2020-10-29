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Скардино подписала открытое письмо за отставку Лукашенко с поста президента Беларуси

Скардино подписала открытое письмо за отставку Лукашенко с поста президента Беларуси
Биатлон 0

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино подписала открытое письмо за отставку Александра Лукашенко с поста президента Беларуси.

Помимо Скардино открытое письмо подписало более 1000 белорусских спортсменов.

Напомним, ранее Скардино опубликовала гневные «сториз», в которых заявила, что ненавидит ОМОН, после того как силовики за участие в протестах задержали архитектора Никиту Домрачева, брата четырёхкратной олимпийской чемпионки по биатлону, самой титулованной белорусской спортсменки Дарьи Домрачевой.

35-летняя Скардино — олимпийская чемпионка в эстафете (2018) и бронзовый призёр в индивидуальной гонке (2014). Также у неё есть бронза чемпионата мира (2011) и два золота чемпионата Европы (2007 и 2016).

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