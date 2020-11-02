Дмитрий Губерниев — о слушаниях в CAS дела РУСАДА: на что-то хорошее рассчитывать сложно

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил перспективы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выиграть дело против Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Слушания начались сегодня, 2 ноября и продлятся до 5 ноября. Если CAS отклонит апелляцию российской стороны, Россия на четыре года лишится права проведения крупнейших спортивных соревнований, а спортсмены страны не смогут выступать на этих турнирах под национальным флагом.
«Я жду эти слушания с тревогой. Понятное дело, что практика показывает, что нам на что-то хорошее рассчитывать будет сложно. Но надежда же ведь всегда умирает последней, хотя мы понимаем, что для российского спорта могут наступить очень тяжёлые времена», — приводит слова Губерниева Sport24.
- 2 ноября 2020
-
20:40
-
20:25
-
17:39
-
15:55
-
12:34
-
00:54
- 1 ноября 2020
-
19:17
- 31 октября 2020
-
20:07
-
19:57
-
16:57
- 30 октября 2020
-
17:38
-
16:43
-
15:31
-
14:28
-
12:27
-
09:32
- 29 октября 2020
-
17:56
-
16:51
-
16:33
-
16:15
-
15:41
-
12:52
-
12:30
-
11:30
-
10:30
-
09:21
-
01:06
- 28 октября 2020
-
12:45
-
11:59
-
11:27
-
00:19
- 27 октября 2020
-
23:05
-
21:58
-
20:06
-
17:34