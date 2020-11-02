Дмитрий Губерниев — о слушаниях в CAS дела РУСАДА: на что-то хорошее рассчитывать сложно

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил перспективы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) выиграть дело против Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Слушания начались сегодня, 2 ноября и продлятся до 5 ноября. Если CAS отклонит апелляцию российской стороны, Россия на четыре года лишится права проведения крупнейших спортивных соревнований, а спортсмены страны не смогут выступать на этих турнирах под национальным флагом.

«Я жду эти слушания с тревогой. Понятное дело, что практика показывает, что нам на что-то хорошее рассчитывать будет сложно. Но надежда же ведь всегда умирает последней, хотя мы понимаем, что для российского спорта могут наступить очень тяжёлые времена», — приводит слова Губерниева Sport24.