Январские этапы Кубка мира в Оберхофе пройдут без зрителей

Болельщики не смогут посетить январские этапы Кубка мира по биатлону, которые пройдут в немецком Оберхофе, из-за распространения коронавирусной инфекции. Это решение было принято после консультации Ассоциации содействия зимним видам спорта (WSRO) с местными органами здравоохранения.
«Это решение разума, а не сердца. Распространение инфекции вынуждает нас предпринять этот шаг. Принимая во внимание риски для зрителей, а также неся ответственность перед всеми нашими помощниками, мы пришли к выводу, что проведение соревнований без болельщиков является единственно возможным способом в сложившейся ситуации.
В данный момент мы стараемся создать оптимальные условия для всех спортсменов и надлежащим образом подготовить место для проведения соревнований», — говорится на официальном сайте организаторов.
- 4 ноября 2020
-
00:38
- 3 ноября 2020
-
21:34
-
20:15
-
10:01
- 2 ноября 2020
-
20:40
-
20:25
-
17:39
-
15:55
-
12:34
-
00:54
- 1 ноября 2020
-
19:17
- 31 октября 2020
-
20:07
-
19:57
-
16:57
- 30 октября 2020
-
17:38
-
16:43
-
15:31
-
14:28
-
12:27
-
09:32
- 29 октября 2020
-
17:56
-
16:51
-
16:33
-
16:15
-
15:41
-
12:52
-
12:30
-
11:30
-
10:30
-
09:21
-
01:06
- 28 октября 2020
-
12:45
-
11:59
-
11:27
-
00:19