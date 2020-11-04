Январские этапы Кубка мира в Оберхофе пройдут без зрителей

Болельщики не смогут посетить январские этапы Кубка мира по биатлону, которые пройдут в немецком Оберхофе, из-за распространения коронавирусной инфекции. Это решение было принято после консультации Ассоциации содействия зимним видам спорта (WSRO) с местными органами здравоохранения.

«Это решение разума, а не сердца. Распространение инфекции вынуждает нас предпринять этот шаг. Принимая во внимание риски для зрителей, а также неся ответственность перед всеми нашими помощниками, мы пришли к выводу, что проведение соревнований без болельщиков является единственно возможным способом в сложившейся ситуации.



В данный момент мы стараемся создать оптимальные условия для всех спортсменов и надлежащим образом подготовить место для проведения соревнований», — говорится на официальном сайте организаторов.