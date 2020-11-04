Кентен Фийон Майе раскритиковал появление сдвоенных этапов в календаре Кубка мира

Двукратный чемпион мира по биатлону француз Кентен Фийон Майе не поддержал появления сдвоенных этапов в календаре сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону. Первые два этапа нового сезона пройдут в Контиолахти, третий и четвёртый — в Хохфильцене, пятый и шестой — в Оберхофе.

«Те же гонки пройдут в запланированные даты, поэтому в календаре не будет больших изменений. Но я не большой поклонник идеи дважды стартовать в Контиолахти, а потом – в Хохфильцене. Это не самые любимые мои места и не те, где я добивался успехов.

Кроме того мы поедем на две недели в Оберхоф – тоже не особо любимое место у биатлонистов. Это сложный стадион, на котором часто бывают сложные условия: дождь, ветер, туман. Надеюсь, будет хотя бы неделя хорошей погоды», — цитирует спортсмена Le Dauphine Libere.