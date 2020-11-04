Бьорндален: вероятность, что китайцы стартуют на Кубке мира до Рождества, невелика

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, который является главным тренером сборной Китая, выразил беспокойство, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, его подопечные не сумеют пройти отбор на домашнюю Олимпиаду-2022.

Дело в том, что 8 биатлонистам, которые служат в Вооруженных силах Китая, выезд из страны до конца 2020 года запрещён. Отправится в Европу могут только трое остальных, среди которых Фанмин Чэн, занявший 16-е место на Кубке мира в прошлом сезоне.

«Нам очень важно провести эти 5–6 месяцев в Европе, где сможем тренироваться и соревноваться на международных аренах. Это важно для следующего олимпийского сезона. Но вероятность того, что мы попадем туда до Рождества, невелика.

Недостаточное количество стартов затруднит нам квалификацию на домашние Олимпийские игры в Пекине. Мы сможем стартовать на каждой дистанции только с двумя биатлонистами вместо четырёх.

Может быть, мы отправимся в Европу с теми тремя спортсменами, которые не имеют отношения к армии. Но в целом здесь очень скептически относятся к поездке, когда в Европе вспышка коронавируса. Так что проблема не только в ограничениях на выезд.

Надеюсь, всё уладится. IBU проделал основательную работу для предотвращения заражения и создал условия, чтобы можно было жить изолированно», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Кубок мира стартует 27 ноября в Контиолахти (Финляндия), где пройдут первые два этапа.