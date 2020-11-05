Елена Пидгрушная: за два дня до олимпийского золота были расстрелы на Майдане

Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, чемпионка мира 2013 года в спринте, украинская биатлонистка Елена Пидгрушная вспомнила об эмоциях, которые сопутствовали победе на Играх в Сочи.

«Буквально за два дня до олимпийского золота были расстрелы на Майдане. Это было сложно. И, когда уже эта медаль состоялась, радоваться тогда награде мы не могли, потому что на Украине траур. И вот на таких эмоциях была эта медаль», — рассказала Пидгрушная в интервью YouTube-каналу «ЖВЛ».

Вместе с Пидгрушной олимпийскими чемпионками в эстафете стали сёстры Валентина и Вита Семеренко и Юлия Джима.

33-летняя Пидгрушная — олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, чемпионка мира 203 года в спринте, пятикратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров (2007 год, эстафета), бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2006 год, индивидуальная гонка).