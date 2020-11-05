Польховский рассказал, как сформируют заявку России на Кубок мира по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону уже имеет представление о том, кто из спортсменов попадёт в заявку на этапы Кубка мира. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Валерий Польховский.
Сезон-2020/2021 Кубка мира по биатлону стартует в Контиолахти (Финляндия) 28-29 ноября.
«Представление о том, кто попадёт в итоговую заявку на Кубок мира, конечно, есть. Существует критерий отбора, который обсуждался на тренерском совете.
У нас ещё есть спортсмены, попавшие в тридцатку на прошлом Кубке мира и имеющие квоты. Они у Александра Логинова, Матвея Елисеева, Екатерины Юрловой-Перхт, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой. Они едут сразу без отбора. Часть спортсменов будет отобрана в прямой спортивной борьбе, ещё одна часть — по усмотрению тренеров.
Предварительно контрольные тренировки у мужчин запланированы на 11-12 ноября, у женщин пройдут 14, 15 и 17 ноября. У них на одну гонку больше. На данный момент так, если ничего не изменится», — цитирует Польховского «Р-Спорт».
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