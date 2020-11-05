Заключительный сбор сборной России по биатлону пройдёт в Ханты-Мансийске

Мужская сборная России по биатлону проведёт заключительный этап подготовки к сезону-2020/2021 в Ханты-Мансийске. Директор «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко сообщил, что в столице округа созданы все условия для тренировок биатлонистов.

«Всегда рады принимать на своих объектах сильнейших спортсменов России. У «ЮграМегаСпорт» и Ханты-Мансийска в целом есть всё для эффективных и комфортных тренировок: хорошие климатические условия, инфраструктура, компактное расположение объектов спорта. Именно поэтому национальные сборные по зимним видам спорта регулярно выбирают Югру для первых сборов на снегу», — цитирует Радченко Ugra-News.

Сезон-2020/2021 Кубка мира начнётся 28 ноября в финском Контиолахти, где состоятся первые два этапа.