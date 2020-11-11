Вирер: было бы здорово выиграть медаль в Пекине. Впрочем, я и так достигла многого

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала об отношении к Олимпийским играм и другим крупным турнирам.
«Знаете, Олимпиада – это такое особенное соревнование… Столько сюрпризов, часто побеждают спортсмены, от которых этого никто не ожидал. Многое решает случай.
На крупных соревнованиях я, к сожалению, никогда хорошо не выступала. Всегда, когда я должна была показать свой максимум, я проигрывала. И чемпионат мира стал прекрасным исключением из этого правила.
Было бы здорово победить в Пекине или просто выиграть медаль. Но если этого все же не случится, я не буду посыпать голову пеплом, потому что знаю: я уже и так достигла очень многого. В жизни есть не только биатлон, но и много другого интересного», — цитирует Вирер «Матч ТВ».
30-летняя Вирер — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019 и 2019/2020, малого Кубка мира сезона-2015/2016 в зачёте индивидуальных гонок, малого Кубка мира сезона-2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира сезона-2019/2020 в зачёте масс-стартов.
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