Брагин — о втором месте Пащенко: не было гарантии, что он вообще завершит гонку

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Брагин прокомментировал успешное выступление Петра Пащенко на контрольной гонке национальной команды. Лишь недавно перенёсший заражение коронавирусом Пётр уступил на дистанции лишь Евгению Гараничеву.



«Он показал неплохой результат. Порадовало, что стрелял на ноль в спринте, но он выпал из подготовки на 11 дней, ходом был далеко не лучшим. При нормальном состоянии он мало кому уступит ходом, что показывал уже не раз.



По коронавирусу ситуация такая, что никто не знает, какие последствия могут быть. Можно сказать, что он переболел легко, но в каком состоянии он бежал сегодня, нам до последнего момента не было известно. Для меня даже не было гарантии, что он закончит эту гонку.



Возможность схода рассматривали, ведь мы толком не знали, какие у него последствия после коронавируса, и как это отразится на его состоянии.



Добежал он тяжело, на финише был вялым, но, понятно, что если человек не тренировался определённый период, то что от него ожидать. Главное, что не была проведена работа, которая нужна для таких соревнований», — цитирует Брагина News.ru.

Пётр Пащенко: во втором контрольном старте усталость навалится, будет очень тяжело