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СБР обнародовал критерии отбора в сборную России по биатлону

СБР обнародовал критерии отбора в сборную России по биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Союз биатлонистов России (СБР) утвердил и обнародовал критерии отбора в сборную России по биатлону. К участию в чемпионате мира и этапах Кубка мира допускается не более семи мужчин и семи женщин по итогам выступлений на этапах Кубка мира и Кубка IBU, чемпионата и Кубка России сезона-2020/2021. Отмечается, что на первые четыре этапа Кубка мира состав сборной России формируется главным тренером и старшими тренерами из числа спортсменов, входящих в основной и резервный составы сборной команды России.

На этапы Кубка мира с пятого по седьмой в состав команды включаются спортсмены, выполнившие квалификацию:

— 4 мужчины, 4 женщины по решению тренеров сборной команды по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира;

— по одному человеку в женскую и мужскую команду по решению тренеров по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира, на чемпионате и Кубке России («Ижевская винтовка»);

— по одному человеку в женскую и мужскую команду, занимающему первое место в рейтинге Кубка России после 4-5 этапов Кубка России («Ижевской винтовки»);

— по одному человеку в женскую и мужскую команду, набравшему наибольшее количество очков на чемпионате и Кубке России («Ижевская винтовка») в трёх гонках (спринт, спринт, индивидуальная гонка) и находящемуся в топ-15 общего рейтинга СБР.

При равном количестве очков спортсмены определяются по лучшему призовому месту; при равенстве мест — по сумме наименьшего времени спортивного результата в трёх стартах «Ижевской винтовки» (спринт, спринт, индивидуальная гонка).

На восьмой и девятый этапы Кубка мира в состав команды включаются спортсмены по решению тренеров с учётом выступления на этапах Кубка мира и Кубка IBU. На чемпионат мира в словенской Поклюке в состав команды включаются семь мужчин и семь женщин по решению тренеров с учётом выступления на Кубках мира и Кубках IBU. На 10-й этап Кубка мира в сборную войдут шесть мужчин и шесть женщин по решению тренеров, также в состав будут включены по два человека в каждую команду, занявших с первого по 10-е место в общем зачёте Кубка IBU.

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