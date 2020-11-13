Йоханнес Бё: люди боятся, что из-за коронавируса смотреть по телевизору будет нечего

Норвежские биатлонисты поделились ожиданиями от первого этапа Кубка мира, который стартует в Контиолахти 28 ноября.

«Если мы стартуем в Финляндии, пусть даже и с 20-километровой гонки, телевизионные зрители будут счастливы, ведь все опасаются, что по субботам и воскресеньям будет нечего смотреть из-за коронавируса. Поэтому, что бы ни показывали в прямом эфире, это заинтересует зрителей. Нам остаётся только надеяться, что ничего не помешает гонкам в Контиолахти пройти по плану», – цитирует Йоханнеса Бё VG.

«Нам показалось, что IBU хотел устроить небольшое шоу в первый уик-энд соревнований. Однако решение начать с обычной дистанции — повторение ошибки. Изначально план состоял в том, чтоб начать сезон с суперспринтов и смешанных эстафет. Этим можно было бы повысить интерес к первому этапу Кубка мира», – сказал Ветле Шоста Кристиансен.

«Мы настолько соскучились по соревнованиям, что вы можете отправить нас бегать по каменистым тропам прям в океане — я бы и на это согласился. Начало соревнований — шанс для каждого биатлониста, кто никогда не примерял жёлтую майку лидера. 20 километров, 20 выстрелов. Промахнуться может каждый! Как минимум 20 человек могут надеть жёлтую майку. Это должно быть мотивацией для каждого", — сказал Тарьей Бё.