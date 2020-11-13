Юрий Каминский — о ситуации с коронавирусом в сборной: у нас постоянно кто-то заболевает

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о ситуации с заболеванием коронавирусом в команде, начав с того, в каком состоянии находится перенёсший болезнь Пётр Пащенко.

«Нам было важно посмотреть, как он отреагирует на скоростную работу, но две гонки подряд ему было бы бежать сложновато. И всё-таки это контрольная тренировка. Задачу он выполнил, хотел бежать масс-старт, но мы пообщались и решили сделать тренировочную работу, чтобы лучше подойти к сезону. При этом мы рассматриваем его как кандидата на поездку на Кубок мира.

Поварницын остался в Алдане, и два дня назад у него был ещё положительный тест. Теперь, на днях, он должен будет пройти его снова. Поршнев заболел совсем недавно, и будем следить за его состоянием.

У нас постоянно кто-то заболевает, но наших мер пока недостаточно. Переезды влияют нехорошо. Вроде в Алдане мы купировали ситуацию, но оказалось, что недостаточно. Любой спортсмен может заболеть, но, по моим наблюдениям, есть ряд спортсменов, которые очень берегутся, и с ними всё в порядке, а есть те, кто не осознаёт важность мер безопасности и профилактики», — приводит слова Каминского News.ru.