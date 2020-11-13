Хованцев: хотелось бы видеть молодых биатлонистов, которые могли бы конкурировать ногами

Бывший главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев прокомментировал результаты контрольных тренировок мужской сборной России на сборе в Ханты-Мансийске. В спринте первым стал 32-летний Евгений Гаранчиев, в масс-старте – 29-летний Антон Бабиков.

«Насколько я знаю, молодёжь себя не особо проявила в отборочных стартах. Непонятный результат у Карима Халили, хотя я думал, что его показатели будут гораздо лучше, чем в прошлом году. Команда по-прежнему остаётся одна и та же. Хотелось бы видеть всё-таки ещё молодых биатлонистов, которые прежде всего могли бы конкурировать ногами. Скорости сильно не хватает сборной России. Таких спортсменов надо искать.

Хотелось бы, чтобы молодые парни были более конкурентоспособными. Что касается Бабикова, да, великолепная стрельба, этого у него не отнять. Стреляет он очень хорошо. Посмотрим, как он будет выглядеть на Кубке мира", — приводит слова Хованцева РИА «Новости».