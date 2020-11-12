Бабиков с одним промахом выиграл вторую контрольную гонку сборной России по биатлону
Антон Бабиков одержал победу во второй контрольной гонке сборной России по биатлону, которая прошла на сборах в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает News.ru.
В ходе 10-километрового масс-старта Бабиков допустил один промах. Вторым к финишу пришёл Евгений Гараничев, у которого два штрафных круга. Замкнул тройку сильнейших Пётр Пащенко.
Напомним, в первой контрольной гонке, состоявшейся вчера, 11 ноября, победу одержал Гараничев, Пащенко стал вторым, а третье и четвёртое места поделили Бабиков и Эдуард Латыпов. По итогам этих двух гонок будет сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира.
Очередной сезон Кубка мира по биатлону стартует сдвоенным этапом в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября.
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