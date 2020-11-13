Шипулин обсудил с губернатором Свердловской области задачи местной федерации биатлона

Депутат Госдумы РФ, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2010, многократный медалист чемпионатов мира и Европы по биатлону Антон Шипулин рассказал о первой встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в качестве президента региональной федерации биатлона.
«Обсудили с Евгением Владимировичем планы по развитию биатлона в Свердловской области. Рад, что Губернатор нас поддерживает.
Евгений Владимирович поддержал проведение Всероссийских/Международных соревнований по биатлону «Урал биатлон Challenge», идейным вдохновителем которых является он сам, весной следующего года. На турнире вновь встретятся лучшие юниоры нашей страны и ближнего зарубежья. Надеюсь, пандемия к этому времени утихнет, и мы сможем провести турнир полноценно и без ограничений.
Также обсудили стратегию развития федерации биатлона, перед которой стоят важные и по-настоящему непростые задачи:
— обновить материально-техническую базу.
— обеспечить спортсменов всем необходимым для сборов и соревнований.
— привлечь ценные кадры в нашу область (тренеры/спортсмены)
— создать обучающие лекции/курсы
Радует, что наши с Евгением Владимировичем взгляды на путь развития Свердловского биатлона совпадают. Уверен, вместе мы сможем вывести любимый многими вид спорта в регионе на новый уровень», — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Антона Шипулина в «Инстаграме».
- 13 ноября 2020
-
20:41
-
17:37
-
17:18
-
16:34
-
16:02
-
13:55
-
13:07
-
11:57
-
00:13
- 12 ноября 2020
-
23:29
-
22:55
-
20:29
-
18:27
-
17:27
-
16:57
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
13:39
-
12:13
-
11:38
-
10:49
-
00:48
- 11 ноября 2020
-
21:01
-
20:47
-
19:22
-
19:09
-
16:55
-
16:02
-
15:47
-
14:39
-
14:14
-
14:11
-
13:53
-
13:31