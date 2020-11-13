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Шипулин обсудил с губернатором Свердловской области задачи местной федерации биатлона

Шипулин обсудил с губернатором Свердловской области задачи местной федерации биатлона
Биатлон / Чемпионат России 0

Депутат Госдумы РФ, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2010, многократный медалист чемпионатов мира и Европы по биатлону Антон Шипулин рассказал о первой встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в качестве президента региональной федерации биатлона.

«Обсудили с Евгением Владимировичем планы по развитию биатлона в Свердловской области. Рад, что Губернатор нас поддерживает.

Евгений Владимирович поддержал проведение Всероссийских/Международных соревнований по биатлону «Урал биатлон Challenge», идейным вдохновителем которых является он сам, весной следующего года. На турнире вновь встретятся лучшие юниоры нашей страны и ближнего зарубежья. Надеюсь, пандемия к этому времени утихнет, и мы сможем провести турнир полноценно и без ограничений.

Также обсудили стратегию развития федерации биатлона, перед которой стоят важные и по-настоящему непростые задачи:

— обновить материально-техническую базу.
— обеспечить спортсменов всем необходимым для сборов и соревнований.
— привлечь ценные кадры в нашу область (тренеры/спортсмены)
— создать обучающие лекции/курсы

Радует, что наши с Евгением Владимировичем взгляды на путь развития Свердловского биатлона совпадают. Уверен, вместе мы сможем вывести любимый многими вид спорта в регионе на новый уровень», — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Антона Шипулина в «Инстаграме».

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