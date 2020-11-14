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Польховский — о подготовке Логинова к сезону: с Касперовичем связи нет, пусть работают

Польховский — о подготовке Логинова к сезону: с Касперовичем связи нет, пусть работают
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал о подготовке лидера национальной команды Александра Логинова к новому сезону. Напомним, уроженец Саратова не прошёл ни одного тренировочного сбора со сборной.

«Локоть Логинова? На данный момент эти проблемы его не беспокоят, Саша активно работает.

Связи с Касперовичем (личный тренер Логинова. — Прим. «Чемпионата»), откровенно говоря, нет. Ни к чему лишний раз беспокоить, человек тренирует сборную Болгарии. Но с Логиновым у них давняя связка, пусть работают.

Тем не менее тренеры сборной готовы ко всему. Логинов, кстати, хотел бежать в контрольных стартах, тема обсуждалась, но после переноса сборов мужской команды из Тюмени в Ханты-Мансийск отказались от этого варианта», — цитирует Польховского «Матч ТВ».

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