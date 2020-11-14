Польховский — о подготовке Логинова к сезону: с Касперовичем связи нет, пусть работают

Главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал о подготовке лидера национальной команды Александра Логинова к новому сезону. Напомним, уроженец Саратова не прошёл ни одного тренировочного сбора со сборной.



«Локоть Логинова? На данный момент эти проблемы его не беспокоят, Саша активно работает.



Связи с Касперовичем (личный тренер Логинова. — Прим. «Чемпионата»), откровенно говоря, нет. Ни к чему лишний раз беспокоить, человек тренирует сборную Болгарии. Но с Логиновым у них давняя связка, пусть работают.



Тем не менее тренеры сборной готовы ко всему. Логинов, кстати, хотел бежать в контрольных стартах, тема обсуждалась, но после переноса сборов мужской команды из Тюмени в Ханты-Мансийск отказались от этого варианта», — цитирует Польховского «Матч ТВ».

Касперович: вся подготовка Логинова строится с учётом чемпионата мира в Поклюке