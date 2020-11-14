Комиссия установила, что Россия не получала от IBU биологические паспорта для сокрытия

Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством Джонатана Тейлора установила, что IBU не передавал Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и Союзу биатлонистов России (СБР) данные «грязных» биологических паспортов российских спортсменов для сокрытия, сообщает пресс-служба IBU.

Созданная два года назад комиссия должна была подтвердить или опровергнуть, помогало ли бывшее руководство IBU во главе с Андерсом Бессебергом российским биатлонистам скрывать допинговые нарушения.

«Независимая комиссия пришла к выводу, что IBU не передавал никаких „грязных“ биологических паспортов спортсменов в СБР и РУСАДА для сокрытия. Однако комиссия сделала ряд предварительных выводов, что определённые лица должны ответить за нарушения правил IBU в период с 2008 по 2018 год.

Теперь этим лицам предоставлена возможность прокомментировать отчет комиссии. Как только их замечания, если таковые имеются, будут рассмотрены, комиссия завершит и опубликует свой отчёт, скорее всего, в декабре. Более того, уголовные расследования в Австрии и Норвегии в отношении бывших должностных лиц IBU всё ещё продолжаются", — говорится в релизе, опубликованном на сайте IBU.

В ходе двухлетнего расследования независимая комиссия IBU опросила около 60 человек, сотрудничала с департаментом разведки и расследований ВАДА и правоохранительными органами Австрии и Норвегии. Комиссия собрала и изучила более 70 тысяч документов и электронных файлов, включая уголовные дела, файлы расследования ВАДА, внутренние документы IBU, документы, предоставленные СБР и РУСАДА, а также аналитические данные тестирования IBU и анализы допинг-проб.