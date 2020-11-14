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Комиссия установила, что Россия не получала от IBU биологические паспорта для сокрытия

Комиссия установила, что Россия не получала от IBU биологические паспорта для сокрытия
Биатлон / Кубок мира 0

Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством Джонатана Тейлора установила, что IBU не передавал Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и Союзу биатлонистов России (СБР) данные «грязных» биологических паспортов российских спортсменов для сокрытия, сообщает пресс-служба IBU.

Созданная два года назад комиссия должна была подтвердить или опровергнуть, помогало ли бывшее руководство IBU во главе с Андерсом Бессебергом российским биатлонистам скрывать допинговые нарушения.

«Независимая комиссия пришла к выводу, что IBU не передавал никаких „грязных“ биологических паспортов спортсменов в СБР и РУСАДА для сокрытия. Однако комиссия сделала ряд предварительных выводов, что определённые лица должны ответить за нарушения правил IBU в период с 2008 по 2018 год.

Теперь этим лицам предоставлена возможность прокомментировать отчет комиссии. Как только их замечания, если таковые имеются, будут рассмотрены, комиссия завершит и опубликует свой отчёт, скорее всего, в декабре. Более того, уголовные расследования в Австрии и Норвегии в отношении бывших должностных лиц IBU всё ещё продолжаются", — говорится в релизе, опубликованном на сайте IBU.

В ходе двухлетнего расследования независимая комиссия IBU опросила около 60 человек, сотрудничала с департаментом разведки и расследований ВАДА и правоохранительными органами Австрии и Норвегии. Комиссия собрала и изучила более 70 тысяч документов и электронных файлов, включая уголовные дела, файлы расследования ВАДА, внутренние документы IBU, документы, предоставленные СБР и РУСАДА, а также аналитические данные тестирования IBU и анализы допинг-проб.

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