Х. Эберг и Самуэльссон выиграли индивидуальные гонки в Идре, у Нильссон — 10 промахов

В Идре (Швеция) завершились открытые индивидуальные гонки, где спортсмены продолжают подготовку к сезону. В мужской гонке победу одержал швед Себастиан Самуэльссон, женскую часть соревнований выиграла шведка Ханна Эберг.



Вторую биатлонную гонку в карьере провела олимпийская чемпионка по лыжному спорту шведка Стина Нильссон. Допустив 10 промахов, она финишировала 27-й.



Мужчины, индивидуальная гонка. 15 км



1. Себастиан Самуэльссон — 39.48,7 (3 промаха)

2. Томаш Микиска (Чехия) — +30,6 (1)

3. Йеспер Нелин (Швеция) — +1.39,6 (5)

4. Тобиас Арвидсон (Швеция) — +1.43,7 (2)

5. Ондрей Моравец (Чехия) — +1.53,2 (4)



Женщины, индивидуальная гонка. 12,5 км



1. Ханна Эберг (Швеция) — 38.34,3 (1 промах)

2. Эльвира Эберг (Швеция) — +1.16,2 (3)

3. Туули Томингас (Эстония) — +1.18,3 (3)

4. Мона Брорссон (Швеция) — +1.29,8 (3)

8. Маркета Давидова (Чехия) — +3.41,2 (7)…

27. Стина Нильссон (Швеция) — +6.49,3 (10).