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Х. Эберг и Самуэльссон выиграли индивидуальные гонки в Идре, у Нильссон — 10 промахов

Х. Эберг и Самуэльссон выиграли индивидуальные гонки в Идре, у Нильссон — 10 промахов
Биатлон / Кубок мира 0

В Идре (Швеция) завершились открытые индивидуальные гонки, где спортсмены продолжают подготовку к сезону. В мужской гонке победу одержал швед Себастиан Самуэльссон, женскую часть соревнований выиграла шведка Ханна Эберг.

Вторую биатлонную гонку в карьере провела олимпийская чемпионка по лыжному спорту шведка Стина Нильссон. Допустив 10 промахов, она финишировала 27-й.

Мужчины, индивидуальная гонка. 15 км

1. Себастиан Самуэльссон — 39.48,7 (3 промаха)
2. Томаш Микиска (Чехия) — +30,6 (1)
3. Йеспер Нелин (Швеция) — +1.39,6 (5)
4. Тобиас Арвидсон (Швеция) — +1.43,7 (2)
5. Ондрей Моравец (Чехия) — +1.53,2 (4)

Женщины, индивидуальная гонка. 12,5 км

1. Ханна Эберг (Швеция) — 38.34,3 (1 промах)
2. Эльвира Эберг (Швеция) — +1.16,2 (3)
3. Туули Томингас (Эстония) — +1.18,3 (3)
4. Мона Брорссон (Швеция) — +1.29,8 (3)
8. Маркета Давидова (Чехия) — +3.41,2 (7)…
27. Стина Нильссон (Швеция) — +6.49,3 (10).

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