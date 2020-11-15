Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Больше всего порадовала стрельба в «стойке». Нильссон оценила свой дебют в биатлоне

«Больше всего порадовала стрельба в «стойке». Нильссон оценила свой дебют в биатлоне
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Стина Нильссон оценила дебют в биатлоне. В субботу, 14 ноября, она стала 11-й в спринтерской гонке, которая проходила в Идре (Швеция). Победила другая шведка — Ханна Эберг.

Нильссон трижды уходила на штрафной круг и в итоге проиграла победительнице гонки 1 минуту 48,6 секунды.

«Больше всего меня порадовала стрельба в «стойке» — виден прогресс. В «лёжке» получилось не всё что планировала, тут есть о чём задуматься. Обрадовало, что ни о чём не задумывалась во время «стойки», просто делала.

Счастлива, что рядом была моя подруга Йоханна Скоттхейм, она чертовски хорошо стреляет, она помогла мне. Очень благодарна ей за помощь», — цитирует Стину SVT.

Самуэльссон — о Нильссон: кажется, на неё сильно давят
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020