«Больше всего порадовала стрельба в «стойке». Нильссон оценила свой дебют в биатлоне

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Стина Нильссон оценила дебют в биатлоне. В субботу, 14 ноября, она стала 11-й в спринтерской гонке, которая проходила в Идре (Швеция). Победила другая шведка — Ханна Эберг.



Нильссон трижды уходила на штрафной круг и в итоге проиграла победительнице гонки 1 минуту 48,6 секунды.



«Больше всего меня порадовала стрельба в «стойке» — виден прогресс. В «лёжке» получилось не всё что планировала, тут есть о чём задуматься. Обрадовало, что ни о чём не задумывалась во время «стойки», просто делала.



Счастлива, что рядом была моя подруга Йоханна Скоттхейм, она чертовски хорошо стреляет, она помогла мне. Очень благодарна ей за помощь», — цитирует Стину SVT.

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