19-летняя украинская биатлонистка Мирошниченко попала в ДТП и сломала позвоночник
Украинская биатлонистка Алина Мирошниченко попала в аварию, в результате которой получила серьёзную травму: перелом позвоночника. Об этом сообщает «Униан».
Инцидент случился в селе Токари Сумской области. 19-летняя Мирошниченко находилась на пассажирском сиденье, когда автомобиль перевернулся и протаранил забор. Водитель не пострадал.
У спортсменки диагностировали перелом позвоночника, в связи с чем ей провели операцию. В настоящее время Мирошниченко не чувствует ног. Семья Алины объявила о сборе средств на её реабилитацию.
Мирошниченко является многократным призёром женских чемпионатов Украины и других национальных турниров.
Напомним, очередной сезон Кубка мира по биатлону стартует в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября.
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