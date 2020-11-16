19-летняя украинская биатлонистка Мирошниченко попала в ДТП и сломала позвоночник

Украинская биатлонистка Алина Мирошниченко попала в аварию, в результате которой получила серьёзную травму: перелом позвоночника. Об этом сообщает «Униан».

Инцидент случился в селе Токари Сумской области. 19-летняя Мирошниченко находилась на пассажирском сиденье, когда автомобиль перевернулся и протаранил забор. Водитель не пострадал.

У спортсменки диагностировали перелом позвоночника, в связи с чем ей провели операцию. В настоящее время Мирошниченко не чувствует ног. Семья Алины объявила о сборе средств на её реабилитацию.

Мирошниченко является многократным призёром женских чемпионатов Украины и других национальных турниров.

Напомним, очередной сезон Кубка мира по биатлону стартует в Контиолахти (Финляндия) в конце ноября.