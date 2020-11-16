В BIU прокомментировали решение CAS лишить Е. Устюгова золотых медалей ОИ

Председатель независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) Луиза Рейли прокомментировала решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить Евгения Устюгова золотых медалей, завоёванных им в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году.
«Это решение может быть оспорено в CAS. Мы же продолжаем считать это дело важным шагом в нашей борьбе с допингом, оно подчёркивает приверженность совета BIU цели сделать биатлон чистым видом спорта, которому доверяют.
Вдобавок к этому делу BIU расследует ещё несколько дел, основанных на свидетельствах из доклада Макларена и на базе данных LIMS. Мы продолжим тесно сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством и другими агентствами, чтобы установить потенциальное нарушение антидопинговых правил другими биатлонистами», — цитирует Рейли ТАСС.
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