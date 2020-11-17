«Неправильно, что его назвали в честь Иуды». Дмитрий Васильев – об «акте Родченкова»

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал принятие сенатом США «акта Родченкова». Законопроект, предусматривающий возможность преследования со стороны США любого человека в мире, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, был одобрен сегодня, 17 ноября.



Всё, что направлено на борьбу с допингом — оно полезно. Я не согласен только с тем, что этот законопроект назвали в честь иуды. Вот это единственное, что неправильно. В остальном там совершенно разумные вещи.



До десяти лет лишения свободы — я двумя руками за. Что до мнения WADA, то оно уже потеряло всяческое уважение. Они должны только отслеживать «чистоту» спорта, а в итоге стали карательным органом. Сейчас WADA очень волнуется из-за законопроекта, потому что боится потерять рычаги влияния. На самом деле, к WADA огромное количество вопросов. По поводу того, что они вот эти терапевтические справки придумали. Это же чистой воды лукавство и уход от ответственности. Все же прекрасно понимают, что сейчас статистика не в пользу «чистых» спортсменов — их обыгрывают так называемые «больные» атлеты. Это абсурд.



В спорте высших достижений должны участвовать исключительно здоровые люди. Если болеешь чем-то, то иди сначала вылечись, а потом возвращайся. Если у тебя какие-то хронические заболевания — ну, извини. Иди тогда в паралимпийский спорт. Только такой подход должен быть, и только в этом случае можно говорить о справедливости.



Американская гимнастка Симона Байлз использует такие жесткие запрещенные препараты, потом выигрывает олимпийские медали, а все ей аплодируют. Это что за спорт такой? Пока не будет ликвидирован институт терапевтических исключений, ни о каком честном спорте речи идти не может.



Я бы вообще жестче решил: тот человек, который будет пойман на допинге, за каждую свою золотую медаль должен получить по пять лет тюрьмы. За серебряную, соответственно, четыре года, а за бронзу — три года. Либерализм и толерантность в отношении якобы «больных» спортсменов, которые прикрылись справками, не имеют ничего общего со справедливостью, спортом и честностью.



С тем, что сделали американцы, это одно из немногих, с чем я согласен. Во всяком случае, многие «горячие головы» сейчас хотя бы испугаются, пересмотрят свое отношение к употреблению допинга», — цитирует Васильева «Газета».