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Евгения Павлова: хочется в тёплышко! А не это всё

Евгения Павлова: хочется в тёплышко! А не это всё
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Евгения Павлова, победившая во второй контрольной гонке сборной России, опубликовала видео с тренировки в Тюмени.

«Хочется в тёплышко! А не это всё», — написала Павлова.

Видео доступно в «инстаграме» Евгении Павловой

Евгения вошла в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.

Календарь Кубка мира
1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября
2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря
3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря
4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря
5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января
6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января
7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января
8. Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта
9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта
10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.

Новости Кубка мира по биатлону 2020-2021

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