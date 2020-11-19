Евгения Павлова: хочется в тёплышко! А не это всё

Российская биатлонистка Евгения Павлова, победившая во второй контрольной гонке сборной России, опубликовала видео с тренировки в Тюмени.

«Хочется в тёплышко! А не это всё», — написала Павлова.

Видео доступно в «инстаграме» Евгении Павловой

Евгения вошла в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.

Календарь Кубка мира

1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября

2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря

3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря

4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря

5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января

6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января

7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января

8. Пекин (Китай) — 26 февраля — 1 марта

9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта

10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.

Новости Кубка мира по биатлону 2020-2021