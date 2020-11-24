Польховский сообщил, что Логинов готовится к старту сезона в составе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал о подготовке лидера национальной команды Александра Логинова к новому сезону. Напомним, уроженец Саратова не прошёл ни одного тренировочного сбора с ней.



«Он присоединился к команде совсем недавно. Саша выполняет работу со своими небольшими, будем говорить, изменениями. Это в принципе нормально. Биатлонист в составе сборной готовится к первым гонкам», — цитирует Польховского «Р-Спорт».



Кубок мира сезона-2020/2021 стартует в Контиолахти (Финляндия) 28 ноября. В общем зачёте Кубка мира сезона-2019/2020 Логинов стал седьмым. Действующим обладателем «Большого хрустального глобуса» является представитель Норвегии Йоханнес Бё.