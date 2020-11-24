Польховский сообщил, что Логинов готовится к старту сезона в составе сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал о подготовке лидера национальной команды Александра Логинова к новому сезону. Напомним, уроженец Саратова не прошёл ни одного тренировочного сбора с ней.
«Он присоединился к команде совсем недавно. Саша выполняет работу со своими небольшими, будем говорить, изменениями. Это в принципе нормально. Биатлонист в составе сборной готовится к первым гонкам», — цитирует Польховского «Р-Спорт».
Кубок мира сезона-2020/2021 стартует в Контиолахти (Финляндия) 28 ноября. В общем зачёте Кубка мира сезона-2019/2020 Логинов стал седьмым. Действующим обладателем «Большого хрустального глобуса» является представитель Норвегии Йоханнес Бё.
- 24 ноября 2020
-
17:24
-
15:31
-
15:03
-
12:30
-
10:33
-
09:20
- 23 ноября 2020
-
22:57
-
22:27
-
21:32
-
21:22
-
19:26
-
16:00
-
15:00
-
14:43
-
14:00
-
13:13
- 22 ноября 2020
-
10:59
-
09:25
- 21 ноября 2020
-
23:33
-
19:47
-
11:20
- 20 ноября 2020
-
22:34
-
21:15
-
20:51
-
18:40
-
16:34
-
11:30
-
11:10
-
10:38
-
09:39
-
06:22
-
00:29
- 19 ноября 2020
-
18:01
-
16:23
-
14:53
Партнерский контент