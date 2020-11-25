Сборная Германии назвала состав на первый этап Кубка мира по биатлону

Сборная Германии по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира, который начнётся 28 ноября в Контиолахти (Финляндия).

Мужчины

Бенедикт Долль

Арнд Пайффер

Йоханнес Кюн

Филипп Хорн

Симон Шемпп

Эрик Лессер

Роман Реес

Лукас Фрацшер

Йоханнес Донхаузер

Доминик Шмук.

Женщины

Денизе Херманн

Франциска Пройс

Ванесса Хинц

Янина Хеттих

Марен Хаммершмидт

София Шнайдер

Анна Вайдель.

Календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону

1. Контиолахти (Финляндия) — 28-29 ноября

2. Контиолахти (Финляндия) — 3-6 декабря

3. Хохфильцен (Австрия) — 11-13 декабря

4. Хохфильцен (Австрия) — 17-20 декабря

5. Оберхоф (Германия) — 7-10 января

6. Оберхоф (Германия) — 13-17 января

7. Антхольц-Антерсельва (Италия) — 21-24 января

8. Нове-Место (Чехия) — 4-7 марта

9. Нове-Место (Чехия) — 11-14 марта

10. Хольменколлен (Норвегия) — 18-21 марта.