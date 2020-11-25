Майгуров рассказал, в каких случаях в составе сборной России могут произойти замены

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о структуре состава национальной сборной и возможных заменах в ходе этапов Кубка мира.



«Шенгенские визы оформлены для основного и резервного составов – они есть у 18 девочек и у 18 мальчиков. Все, кто остался в России, будут готовы выехать на замену. Единственное, надо будет оценивать необходимость этих замен.



Команды уехали, имея в составах по одному запасному, так что будем оценивать риски. Если будет один заболевший, то большой проблемой это не станет, если двое, то будем смотреть по ситуации – исходить из того, кто заболел.



Возможно, будет ротация, хотя, как я уже сказал, в командах у нас есть по одному запасному. Всё ещё будет зависеть от логистики – сложности нашему виду спорта добавляет то, что необходимо получать международное разрешение на оружие. Так что посмотрим», — цитирует Майгурова ТАСС.