В сборных Италии и Польши выявлены случаи заражения COVID за день до старта Кубка мира

Накануне старта первого этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) стали известны ещё две сборные, у представителей которых тесты на коронавирус дали положительный результат. Как сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов, случаи заражений также обнаружены в национальных командах Италии и Польши.



Ранее стало известно, что из 700 человек, прибывших на Кубок мира, у пятнадцати положительный результат теста.



Напомним, отдельные случаи коронавируса были зафиксированы в сборных России, Латвии, Молдавии, Франции и Румынии. Известно, что соревнования пропустят заразившийся COVID-19 Антон Бабиков и контактировавший с ним Евгений Гараничев.



Первый этап Кубка мира состоится в Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же пройдёт и второй этап (3-6 декабря).