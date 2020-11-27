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В сборных Италии и Польши выявлены случаи заражения COVID за день до старта Кубка мира

В сборных Италии и Польши выявлены случаи заражения COVID за день до старта Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Накануне старта первого этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) стали известны ещё две сборные, у представителей которых тесты на коронавирус дали положительный результат. Как сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов, случаи заражений также обнаружены в национальных командах Италии и Польши.

Ранее стало известно, что из 700 человек, прибывших на Кубок мира, у пятнадцати положительный результат теста.

Напомним, отдельные случаи коронавируса были зафиксированы в сборных России, Латвии, Молдавии, Франции и Румынии. Известно, что соревнования пропустят заразившийся COVID-19 Антон Бабиков и контактировавший с ним Евгений Гараничев.

Первый этап Кубка мира состоится в Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же пройдёт и второй этап (3-6 декабря).

IBU вынес вердикт по заражённому COVID Бабикову и контактировавшему с ним Гараничеву
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