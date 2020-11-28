Хорну разрешили стартовать на КМ, невзирая на положительный результат теста на COVID

Немецкий биатлонист Филипп Хорн сообщил, что тест на коронавирус, который он прошёл за несколько дней до старта Кубка мира, дал положительный результат. Власти Финляндии, тем не менее, разрешили ему выйти на старт соревнований. Спортсмен отказался от такой возможности.



«Плохие новости. К сожалению, я не выйду на старт индивидуальной гонки из-за положительного результата теста на коронавирус.



Несмотря на строгие правила гигиены, которые мы соблюдали на сборах в Муонио, я, очевидно, заразился. К счастью, чувствую себя совершенно нормально, никаких симптомов нет.



Результаты были тщательно проанализированы органами здравоохранения Финляндии. Из-за того что результаты были сомнительными и у меня уже был положительный тест несколько недель назад, они классифицировали меня как незаразного и даже разрешили принять участие в индивидуальной гонке.



Посоветовавшись с врачами немецкой федерации, я решил не стартовать. Риск для здоровья слишком велик.



Сейчас помещён на карантин и буду готовиться к этапу Кубка мира в Хохфильцене», — написал Хорн на своей странице в «Инстаграме».