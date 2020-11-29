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Алексей Волков — о выступлении Казакевич и Гореевой: мой дебют на Кубке мира был хуже

Алексей Волков — о выступлении Казакевич и Гореевой: мой дебют на Кубке мира был хуже
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер женской сборной России по биатлону Алексей Волков подвёл итоги индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 15-е место с двумя промахами. Волков был единственным тренером женской команды на трассе, так как старший тренер Михаил Шашилов заразился коронавирусом и был отправлен на карантин вместе с Николаем Загурским, с которым жил в одном номере.

«Что случилось с Казакевич и другими? Для дебюта неплохо, мой дебют на Кубке мира был хуже. Многие говорят, что переволновались. Я понимаю Горееву, Казакевич. На них немного больше ответственности, потому что хотелось проявить себя в первый раз на Кубке мира.

Отсутствие Шашилова и Загурского? Немного некомфортно, небольшая нехватка людей, информации. Главное было не суетиться и не показать спортсменам, что происходит небольшой хаос», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

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