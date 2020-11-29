Алексей Волков — о выступлении Казакевич и Гореевой: мой дебют на Кубке мира был хуже

Тренер женской сборной России по биатлону Алексей Волков подвёл итоги индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира.
Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 15-е место с двумя промахами. Волков был единственным тренером женской команды на трассе, так как старший тренер Михаил Шашилов заразился коронавирусом и был отправлен на карантин вместе с Николаем Загурским, с которым жил в одном номере.
«Что случилось с Казакевич и другими? Для дебюта неплохо, мой дебют на Кубке мира был хуже. Многие говорят, что переволновались. Я понимаю Горееву, Казакевич. На них немного больше ответственности, потому что хотелось проявить себя в первый раз на Кубке мира.
Отсутствие Шашилова и Загурского? Немного некомфортно, небольшая нехватка людей, информации. Главное было не суетиться и не показать спортсменам, что происходит небольшой хаос», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».
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