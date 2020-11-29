Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Сегодня, 29 ноября, на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 15:40 мск.



Первой из россиянок в гонку отправится Лариса Куклина, получившая 17-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ульяна Кайшева (23-й), Ирина Казакевич (39-й), Светлана Миронова (45-й), Евгения Павлова (60-й) и Тамара Воронина (87-й).



Лидер общего зачёта, действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер, стартует 24-й, норвежка Тириль Экхофф — 4-й, немка Денизе Херрман — 20-й.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований.

Текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти



Помимо спринта, этап Кубка мира в Контиолахти включает в себя индивидуальные гонки, которые прошли вчера, 28 ноября.



Расписание Кубка мира сезона-2020/21.