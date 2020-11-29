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Латыпов: по времени первые два круга я справился. Осталось поправить финишный круг

Латыпов: по времени первые два круга я справился. Осталось поправить финишный круг
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал итоги спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Допустив один промах, он финишировал с 20-м временем.

«Задача была — хорошо разогнаться и держать скорость. После гонки в субботу не очень хорошо себя чувствовал, до конца не восстановился, на финише просел. Сложные погодные условия, но по времени первые два круга я справился, осталось поправить финишный круг — и можно бороться», — цитирует Латыпова «Матч ТВ».

Победителем спринтерской гонки стал действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» из Норвегии Йоханнес Бё. Второе время показал швед Себастиан Самуэльссон, третье — его соотечественник Мартин Понсилуома.

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