«Никакой паники нет». Валерий Польховский — о выступлении сборной России на 1-м этапе КМ

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский подвёл итоги выступления команды на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). В состоявшихся четырёх гонках (индивидуальной и спринте у мужчин и женщин) в топ-10 удалось забежать только Александру Логинову.

«Заметно, что ребята и девочки из шведской команды очень быстры, уже сейчас они готовы чуть ли не на сто процентов. Но это их решение, не надо забывать, что сезон только начался. Нас такие результаты не пугают. Наши лидеры не участвовали в контрольных тренировках, для них это были только первые старты, тем не менее даже в сегодняшней гонке на первых кругах Саше Логинову, Эдуарду Латыпову и Матвею Елисееву хватало сил бороться. Так что никакой паники нет.

Конечно, хотелось бы выступить лучше, но, как я уже заметил, наши лидеры, в том числе и Светлана Миронова, не имели возможности попробовать свои силы в контрольных стартах, поэтому готовились целенаправленно к Кубку мира. Сейчас бороться за пьедестал им было сложно", — приводит слова Польховского ТАСС.