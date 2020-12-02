Себастиан Самуэльссон: мы проверяемся каждые четыре дня. Мы не распространяем инфекцию

Олимпийский чемпион по биатлону Себастиан Самуэльссон прокомментировал снятие норвежских и шведских лыжников с этапов Кубка мира до Нового года. По сообщению менеджера сборной Норвегии, такое решение было принято из-за неорганизованности этапов во время пандемии.

«Хочу отметить, что я чувствую себя в полной безопасности благодаря работе IBU и организаторов по продолжению безопасных соревнований. Мы остаёмся оторваны от жизни и путешествуем чартерными рейсами, другими словами, мы не способствуем распространению инфекции.

Мы проверяемся каждые четыре дня, ни с кем не встречаемся и сидим в своих комнатах. IBU хорошо подготовился, за последние недели ничего не изменилось, что повлекло бы за собой какие-либо изменения», — написал биатлонист в своём «твиттере».

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