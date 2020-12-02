Андрей Падин объяснил, почему белорусские биатлонисты стали бегать быстрее

Российский тренер Андрей Падин, работающий в сборной Беларуси по биатлону, рассказал, за счёт чего его подопечные прибавили в скорости. На первом этапе в Контиолахти 32-летний Сергей Бочарников показал пятую скорость хода в спринте, 23-летний Антон Смольский — пятую скорость хода в индивидуальной гонке.

«Работаю с мужчинами, про них и скажу: методика подошла всей команде. Каким бы ни был план, от физиологии никуда не денешься.

Тренировочная нагрузка воздействует на организм, и, чтобы это воздействие было полезным, нагрузка должна быть существенной. Спортсмены живут в режиме двух-трёх ежедневных тренировок. Малыми объёмами и низкой интенсивностью их не проймёшь, высокая отдача возможна тогда, когда организм подвергается стрессу. Из этого и стоит исходить, не важно, Падину или другим тренерам. Работа должна быть тяжёлой, в этом случае будет результат», — цитирует Падина «Матч ТВ».

Кубок мира по биатлону сезона-2020/2021.