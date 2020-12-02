Падин: шлифт-машина? Первым эту отговорку придумал Хованцев. Можно выступать и без неё

Экс-тренер сборной России по биатлону Андрей Падин, который в настоящее время работает с командой Беларуси, рассказал, есть ли у его команды шлифт-машина.
«Есть контакт с сервисменом, работающим на шлифт-машине, правильнее так сказать. Но важно понимать: сама по себе шлифт-машина – не панацея. Выглянули в окно, увидели погоду, наложили типовую структуру и побежали – так это не делается. Шлифт-машина предназначена не для оперативных доводок, а для создания наработанных структур. Подправить лыжи, если от снега сбились насечки, можно. Создать на ходу что-то фундаментальное – исключено.
В России считают, что с появлением шлифт-машины биатлонисты начнут летать? Лучше спросить об этом у российской команды. Знаю, что в её сервис-бригаде работают большие профессионалы, имеющие хорошие контакты с иностранцами.
Наложение эффективных структур, их усовершенствование, выкатывание лыж не составляет для них большого труда, так что не стал бы всё списывать на шлифт-машину.
Первым эту отговорку придумал Анатолий Хованцев, хотя команда успешно выступала и без неё. Не вижу тут глобальной проблемы», — цитирует Падина «Матч ТВ».
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