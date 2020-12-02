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Логинов: сложно оценить своё состояние, только гонка ответит на все вопросы

Логинов: сложно оценить своё состояние, только гонка ответит на все вопросы
Биатлон / Кубок мира 0

Один из лидеров сборной России по биатлону Александр Логинов рассказал о своём состоянии после первого этапа Кубка мира.

«Очень тяжело оценивать состояние, особо «подёргаться» за эти два-три дня не удалось, погода была так себе. В целом только гонка ответит на все вопросы», — цитирует Логинова «Матч ТВ».

На первом этапе Кубка мира нового сезона Александр занял 10-е место в индивидуальной гонке и 12-е в спринте. По итогам этапа россиянин располагается на 10-й позиции в общем зачёте.

Второй этап Кубка мира также пройдёт в Контиолахти (Финляндия). Уже завтра, 3 декабря, пройдёт мужской спринт. 5 декабря состоится гонка преследования, 6 декабря — мужская эстафета. Аналогичные гонки проведут и женщины.

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