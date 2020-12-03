Слепов: сперва РУСАДА простило, а потом засчитало три пропуска допинг-тестов

Российский биатлонист Алексей Слепов рассказал, почему не участвует в гонках Кубка России. Ранее Слепова обвинили в пропуске трёх допинг-тестов в течение года, однако в октябре Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оправдало спортсмена.
«Всем привет! Поделюсь информацией, почему я не бегаю, а во Владимире. Тут всё просто: в начале ноября РУСАДА простило, а через неделю засчитало три нарушения.
Сначала вердикт хотели вынести 17 ноября, потом 27-го, в итоге так и не сказали. А я дома, никуда не поехал поэтому», — приводятся слова Слепова на странице его группы в социальной сети «ВКонтакте».
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов в Контиолахти, которые состоятся сегодня, 3 декабря.
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021.
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