Слепов: сперва РУСАДА простило, а потом засчитало три пропуска допинг-тестов

Российский биатлонист Алексей Слепов рассказал, почему не участвует в гонках Кубка России. Ранее Слепова обвинили в пропуске трёх допинг-тестов в течение года, однако в октябре Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оправдало спортсмена.

«Всем привет! Поделюсь информацией, почему я не бегаю, а во Владимире. Тут всё просто: в начале ноября РУСАДА простило, а через неделю засчитало три нарушения.

Сначала вердикт хотели вынести 17 ноября, потом 27-го, в итоге так и не сказали. А я дома, никуда не поехал поэтому», — приводятся слова Слепова на странице его группы в социальной сети «ВКонтакте».

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов в Контиолахти, которые состоятся сегодня, 3 декабря.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021.